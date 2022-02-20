Генпрокурор обратился к журналистам

«Есть те, кто, прикрываясь журналистикой, занимается рэкетом. Эти лица вызываются в прокуратуру». Об этом заявил генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев.

Отметив, что президент Ильхам Алиев также высоко ценит контроль СМИ, генеральный прокурор Алиев добавил, что деятельность прокуратуры Азербайджана направлена на получение позитивной оценки в органах прессы.

Генпрокурор также обратился к журналистам, призвав их воздержаться от распространения информации ради сенсации: «Я почти всю информацию читаю в СМИ. Мы отдаем предпочтение профессионализму СМИ. Есть те, кто, прикрываясь журналистикой, занимается рэкетом. Эти лица вызываются в прокуратуру, в отношении их принимаются соответствующие меры. В средствах массовой информации не должно быть информации, направленной на унижение чести, достоинства людей, не должно быть новостей ради сенсации».