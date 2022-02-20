США посоветовали Зеленскому отправиться во Львов ради безопасности

Ранее о том, что американские власти обсуждали с правительством Украины возможный отъезд украинского лидера Зеленского в случае эскалации обстановки в стране, сообщил в своем Twitter корреспондент NBC Ричард Энгел. Он сослался на два источника, знакомых с ходом обсуждения.

Накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что ситуация на Донбассе приобрела критический и острый характер. Он также назвал Украину «колонией с марионеточным режимом», обвинив власти в дерусификации населения и репрессиях в отношении граждан. После этого глава российского государства подписал указы о признании «ДНР» и «ЛНР». Зеленский назвал решение Путина нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что границы Украины останутся такими, какими их признало международное сообщество, «несмотря на заявления Российской Федерации». «Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим», — заявил украинский лидер.