Азербайджанский депутат сделал заявление в Ереване в связи с военнопленными
«Все военнопленные, все задержанные были переданы Армении после окончания войны», - заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Солтан Мамедов, выступая на заседании комитета Парламентской ассамблеи «Евронест» в Ереване.
«Все находящиеся в настоящее время на скамье подсудимых были задержаны после войны. Все эти процедуры проводились в соответствии с международным правом. Хотел бы напомнить о четырех тысячах азербайджанцах, судьба которых неизвестна после первой Карабахской войны. Они были захвачены в плен и убиты. Данный вопрос обсуждался с Европейским Союзом», - отметил Мамедов.