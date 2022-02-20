Азербайджанский депутат сделал заявление в Ереване в связи с военнопленными

«Все военнопленные, все задержанные были переданы Армении после окончания войны», -  заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Солтан Мамедов, выступая на заседании комитета Парламентской ассамблеи «Евронест» в Ереване.

«Все находящиеся в настоящее время на скамье подсудимых были задержаны после войны. Все эти процедуры проводились в соответствии с международным правом. Хотел бы напомнить о четырех тысячах азербайджанцах, судьба которых неизвестна после первой Карабахской войны. Они были захвачены в плен и убиты. Данный вопрос обсуждался с Европейским Союзом», - отметил Мамедов.