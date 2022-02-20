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Азербайджан является одним из главных туристических направлений в мире. Здесь есть всё: старинные дворцы и ультрасовременные здания, первозданная природа и богатая культура, теплое море и снежные вершины, самобытные традиции и изумительная кухня. И это далеко не весь список. В Стране Огней из-под земли бьют минеральные источники с целебной водой, из скважин течет лечебная нефть, пляжи покрыты черным песком, пещеры — живительной солью, а горный воздух насыщает силой и долголетием. Чтобы провести отпуск с пользой для здоровья, жителям столицы нужно будет проехать всего несколько часов на машине. Осталось только выбрать направление: на север – к целебным источникам Галаалты, на запад, где в Нафталане можно принять лечебные ванны из «черного золота», или на юг – в серные бани Истису. Живительная «Нафтсу» Всего в 120 километрах на север от Баку находится живописная деревня Галаалты с источниками целебной воды «Нафтсу». Туристы ласково называют эту воду «Нафтуся», по аналогии с трускавецкой. Но специалисты уверены, что целебная вода в Галаалты гораздо полезнее. Всего полтора часа дороги с видом на Каспийское море по правую руку, и вот вы уже на живописном лесистом склоне Большого Кавказа, на высоте 700 метров над уровнем моря.

Кстати, море отсюда тоже видно. И дорога к нему близка. Первый санаторий в Галаалты был построен еще в прошлом веке, когда здесь случайно обнаружили источник минеральной воды со специфическим запахом и привкусом нефти. Затем открыли ещё 7 в здешнем лесу. Исследования показали, что благодаря низкой минерализации и богатому содержанию органических элементов эта вода нормализует обмен веществ и обладает противовоспалительным эффектом. В 2015 году на месте советского санатория был построен современный лечебно-оздоровительный комплекс Qalaalti Hotel & Spa. Здесь созданы прекрасные условия для лечения урологических и гастроэнтерологических заболеваний, сахарного диабета, заболеваний опорно-двигательного аппарата и кожи, нервной и сердечно-сосудистой систем, а также верхних дыхательных путей. Медицинский центр оснащен современной лабораторией и оборудованием, что позволяет организовать квалифицированное обследование и процесс лечения с участием опытных специалистов: терапевта, уролога, физиотерапевта, кардиолога, невролога, эндокринолога и других. Гостям также предлагают несколько медицинских пакетов на выбор: от «Лечения аллергии» до «Восстановления после Covid-19».

Природное джакузи Целебную воду в Азербайджане можно не только пить. Большой популярностью пользуются местные серные ванны, самые известные из которых находятся в Лянкяране (на юге Азербайджана). Температура воды во всех этих источниках достаточно высокая, и носят они одно название — «Истису» («горячая вода»). Дорога в Лянкяран займет пару часов — от Баку сюда ведет скоростная трасса протяженностью 250 километров. В перспективе туристы из-за рубежа смогут прилетать на лечение непосредственно в сам Лянкяран — здесь построен комфортный международный аэропорт. От него до деревушки Хафтони, где находятся источники, всего 10 минут езды на автомобиле. В Лянкяране царит субтропический климат. Местность окружена лесом, но при этом находится в непосредственной близости от моря — за это ее порой называют «азербайджанским Бали». Чудодейственность горячих источников известна местным жителям еще с древности. Температура воды, выходящей из самых глубин Земли, превышает 60 градусов. В ее составе специалисты обнаружили сероводород, натрий-хлор кальция, гидрокарбонат магния и 30 миллиграммов йода в каждом литре. Старожилы уверяют, что вода эта исцеляет от множества болезней. Список действительно впечатляет: ревматизм и его побочные эффекты (артрит, полиартрит, боли в суставах), кожные заболевания (псориаз, дерматиты, нейродермиты, грибковые заболевания, экземы), болезни почек и мочеиспускательного канала, радикулиты, простата, болезни печени и желчных путей, желудочно-кишечные и женские заболевания, женское и мужское бесплодие. Для всех желающих исцелиться в Хафтони был открыт и курортный комплекс Lankaran Springs and Wellness Resort. В комплексе на 11 гектарах расположен роскошный отель со 182 номерами с видом на лес, оздоровительный центр, два обустроенных минеральных источника и даже детский сад — чтобы ничто не отвлекало родителей от исцеления. Гостям здесь предлагают не просто потомиться в целебной горячей воде, а пройти целый комплекс оздоровительных процедур. На выбор есть 7 медицинских пакетов для лечения по различным профилям. При заболеваниях сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, костно-мышечной и мочеполовой систем, ЖКТ, органов дыхания и кожи гостям рекомендуется не только принимать ванны, но и пить целебную воду. Также в медицинском центре пациентам назначают процедуры аппаратной физиотерапии, гидротерапии, лечебные массажи. Перед назначением выполняется диагностика, по результатам которой врач формирует окончательный список процедур. Для отдыха и релакса здесь предусмотрен спа-комплекс с бассейнами, хаммамом, сауной, парными и снежной комнатой. Температура воды в серных ваннах не превышает 35-40 градусов. Поверьте, 40 градусов может выдержать не каждый страждущий. Находиться в таких ваннах можно не более десяти минут. Количество ванн, которые необходимо принять, зависит от типа заболевания. Провести ли у источника неделю или месяц — надо обязательно посоветоваться со специалистом.

Черное золото Настал черед легендарного нафталана, целебные свойства которого известны уже более 600 лет. Единственное в мире месторождение нафталана находится в предгорье Малого Кавказа — в одноименном городе Нафталан (340 км от Баку). В настоящее время это черное золото добывают в Нафталане из 18 скважин.

Всасываясь через кожу, нафталан оказывает положительное воздействие на капиллярный кровоток, улучшает циркуляцию в мелких сосудах, расширяет кровеносные сосуды, снижает свертываемость крови, повышает активность ферментативных процессов и обладает противовоспалительным действием. Нафталановая нефть является одним из исключительных средств для профилактики и лечения более чем 70 различных заболеваний: неврологических, гинекологических, урологических, кожных и костно-мышечных недугов, а также заболеваний печени и периферических сосудов, суставов и внесуставных мягких тканей опорно-двигательного аппарата. В лечебных целях нафталановые ванны принимают длительностью в несколько минут 4-5 раз в неделю при температуре нафталана 37-38°C. Чтобы повысить мотивацию, загляните в местный Музей костылей. Говорят, что все представленные в нем экспонаты оставили здесь исцелившиеся при помощи нафталановой нефти гости курорта. Курорт Нафталан был открыт еще в 1935 году. В свое время он ежегодно принимал до 70 тысяч пациентов из бывших советских республик. А в мае 2005 года здесь открылся первый частный санаторий. Chinar Hotel & Spa раскинулся на территории в 20 гектаров, окруженный прекрасными платанами и соснами. Здесь к услугам гостей 170 номеров и лечебно-профилактический центр. Он снабжен самыми высокими технологиями и предоставляет широкий спектр методов лечения различных заболеваний с использованием нафталановой нефти. Для лечения пациентов наряду с нафталановой нефтью здесь используют солнечные ванны, физиотерапию, лечебную гимнастику, минеральные воды и здоровое питание. В 2017 году этот отель попал в список 11 лучших санаториев СНГ. Помимо Chinar Hotel & Spa www.chinarhotel.az в Нафталане есть и несколько других достойных отелей: Garabag Resort & Spa 5* www.garabaghotel.com , а также Gashalti Health Hotel Naftalan