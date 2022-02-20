Первые санкции Евросоюза против России будут приняты уже сегодня

Первые санкции Евросоюза против России будут приняты уже во вторник, но это еще не будет весь ответ ЕС на признание Луганской и Донецкой народных республик, о деталях говорить рано, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии в Париж на неформальный форум глав МИД ЕС и государств Тихоокеанского региона.

"Я принял решение созвать неформальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел здесь, в Париже, после встречи по Тихоокеанскому региону. Министры примут решение о европейском ответе, который будет в форме санкций", - цитирует Борреля ТАСС.

Боррель подчеркнул, что масштаб санкций будет обсуждаться, но это не будет весь ответ Евросоюза.

Он считает, что возможный ввод российских войск в Донбасс - это не полномасштабное вторжение, но это войска на украинской земле: "Российские войска вошли на Донбасс, Донбасс - это территория Украины, так что, без сомнения, российские войска находятся на Украине. Я бы не сказал, что это не полномасштабное вторжение, но российские войска - на украинской земле".