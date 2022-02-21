Открыли огонь по азербайджанским пограничникам: есть раненые

Наркоконтрабандисты открыли огонь по пограничникам, сообщили в Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).

Согласно сообщению, 21 февраля около 01:05 на служебной территории отделения береговой охраны "Кялядяхня" Южного регионального управления береговой охраны ГПС на расстоянии около 40 метров от берега к территории подъехал автомобиль марки Mitsubishi Pajero с государственным номерным знаком 10-RS-565, в котором находились два человека. Один из них привлек внимание пограничного наряда тем, что, выйдя из автомобиля, забрал мешок, спрятанный в кустах.

Отмечается, что подозреваемые были задержаны при попытке забрать мешок с территории и уехать с места происшествия на автомобиле.