Открыли огонь по азербайджанским пограничникам: есть раненые
Наркоконтрабандисты открыли огонь по пограничникам, сообщили в Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС).
Согласно сообщению, 21 февраля около 01:05 на служебной территории отделения береговой охраны "Кялядяхня" Южного регионального управления береговой охраны ГПС на расстоянии около 40 метров от берега к территории подъехал автомобиль марки Mitsubishi Pajero с государственным номерным знаком 10-RS-565, в котором находились два человека. Один из них привлек внимание пограничного наряда тем, что, выйдя из автомобиля, забрал мешок, спрятанный в кустах.
Отмечается, что подозреваемые были задержаны при попытке забрать мешок с территории и уехать с места происшествия на автомобиле.
Установлено, что это жители Астаринского района - Гурбан Агаев, 1978 года рождения, и Гюльшан Агаева, ранее судимые за употребление наркотических средств. Оказав вооруженное сопротивление, Агаев несколько раз выстрелил из травматического пистолета марки BLOW-TR-14, нанеся ранения двум пограничникам. Наряд, несущий службу на территории, открыл предупредительный огонь в воздух, были приняты неотложные меры. Военнослужащие задержали преступника.
Сообщается, что при осмотре изъятого с места происшествия мешка обнаружено 16 кг 965 гр наркотических средств (4 кг 085 гр марихуаны, 9 кг 920 гр опиума, 2 кг 090 гр метамфетамина и 870 гр героина).
Сотрудники Астаринского районного отдела полиции также провели обыск гаража, принадлежащего Г.Агаеву, и обнаружили 1 мешок с 1 кг 100 гр марихуаны.
По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.