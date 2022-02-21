Министр обороны Украины обратился к войскам: нас ждут тяжелые испытания, будут потери

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к бойцам Вооруженных сил Украины. Он заявил, что украинцев непременно ждет победа, потому что они на своей земле. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Уважаемые солдаты и матросы, сержанты и старшины, офицеры, генералы и адмиралы! То, что вы знали восемь лет, теперь увидел весь мир.

Благодаря вашему мужеству, самоотверженности и профессионализму были сломаны планы врага, который все эти годы вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми, обстреливал школы и жилые дома. Похищал и пытал. Врал и запугивал. Грабил и уничтожал нашу землю. Он показал свое истинное лицо.

Лицо преступника, который хочет держать в заложниках свободный мир. Который осознает свое преступление и пытается связать всех вокруг себя круговой порукой. Потому что боится. Ведь за преступлением непременно придет наказание. Благодаря вам Европа осознала истинную цену избегания честных ответов.