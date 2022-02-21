Министр обороны Украины обратился к войскам: нас ждут тяжелые испытания, будут потери
Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к бойцам Вооруженных сил Украины. Он заявил, что украинцев непременно ждет победа, потому что они на своей земле. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
«Уважаемые солдаты и матросы, сержанты и старшины, офицеры, генералы и адмиралы! То, что вы знали восемь лет, теперь увидел весь мир.
Благодаря вашему мужеству, самоотверженности и профессионализму были сломаны планы врага, который все эти годы вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми, обстреливал школы и жилые дома. Похищал и пытал. Врал и запугивал. Грабил и уничтожал нашу землю. Он показал свое истинное лицо.
Лицо преступника, который хочет держать в заложниках свободный мир. Который осознает свое преступление и пытается связать всех вокруг себя круговой порукой. Потому что боится. Ведь за преступлением непременно придет наказание. Благодаря вам Европа осознала истинную цену избегания честных ответов.
Кремль сделал очередной шаг к возрождению Советского Союза. С новым Варшавским пактом и новой Берлинской стеной. Единственное, что отделяет от этого - Украина и украинская армия.
Наш выбор очень прост: защищать свою страну, свой дом, своих родных. Для нас ничего не изменилось.
Теперь мы увидим рядом настоящих друзей, которых станет больше. Теперь не смогут спрятаться те «друзья», которые не один год уговаривали нас капитулировать.
Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, одолеть страх и уныние. Но нас непременно ждет победа. Ибо мы на своей земле и за нами правда.
Украинскую армию поддерживает наш народ. Вера людей - признак, что мы все делаем правильно. Сейчас все усилия военно-политического руководства государства и командования Вооруженных сил Украины направлены на укрепление обороны. В частности, на максимальное привлечение помощи партнеров, часть из которой мы уже получили.
Многие на эмоциях будут подталкивать к хаотичным решениям. Мы этого не допустим. Наша сила - в единстве и уверенности. С холодной головой.
Сохраняем спокойствие. Держим строй», - говорится в обращении.