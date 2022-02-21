Евродепутат Баку и Еревану: Это ваши вопросы и вам придется решать их самостоятельно

Члены Европарламента прибыли в Армению, чтобы оказать поддержку и помощь, однако не могут решить проблемы вместо Еревана и Баку. Об этом заявила депутат Европейского парламента, экс-министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд на заседании ПА «Евронест» в Ереване, передают армянские СМИ.

«Мы как члены Европейского парламента приехали сюда для того, чтобы помочь вам. Мы не можем решить проблемы за вас, потому что это ваши страны, ваши вопросы и вам придется решать их самостоятельно. Но мы готовы помочь вам и поддержать вас, если можете подсказать нам, где нам стоит усилить эту работу. Подскажите, пожалуйста, мы будем помогать», - сказала она.