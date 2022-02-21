Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение Министерства иностранных дел страны о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве во вторник, 22 февраля.

"Ко мне пришел запрос от Министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ. Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос, и не только этот вопрос, а наши действенные шаги по эскалации со стороны РФ", - сказал Зеленский, его слова приводят укаринские СМИ.

Президент Украины также заявил, что введет военное положение в случае "мощной войны" против Украины. "Относительно военного положения очень просто – это вопрос для нас понятен: мы верим в то, что войны не будет мощной против Украины и не будет широкой эскалации со стороны Российский Федерации. Если будет – будет введено военное положение", - сказал он.

Кроме того, Зеленский заявил о необходимости безотлагательного введения санкций против РФ за признание "независимости" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". "Европа и мир не могут допустить повторения тех трагических ошибок, какие были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока 2", - сказал украинский президент.