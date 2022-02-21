Эрдоган о решении России принять независимость «ДНР» и «ЛНР»: это неприемлемо
«Мы четко изложили наши планы по урегулированию кризиса на Донбассе. После принятия Россией независимости «ДНР» и «ЛНР» наш МИД заявил, что данное решение Москвы противоречит Минским соглашениям и является явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам.
Он отметил, что Турция считает это решение России неприемлемым.
«Мы повторяем наш призыв к сторонам к здравому смыслу и соблюдению международного права. Если в Украине начнется война, мы можем как-то расценивать это как дестабилизацию Черноморского региона», - подчеркнул Эрдоган.
На вопрос «беспокоится ли Турция о новых типах угроз для страны», турецкий лидер заявил, что страна также находится в этом регионе.
«Мы тоже черноморская страна. Поэтому необходимо создать множество пакетов мер. И мы уже принимаем эти меры предосторожности. Мы не можем отказаться от обязанностей, возложенных на нас, будучи черноморской страной», - подчеркнул президент Турции.
Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что Турция может принять участие в совместном саммите с участием Украины, Германии и членов Совета Безопасности ООН.
«Если такое предложение будет, мы, конечно, примем участие. Я уже об этом говорил. Предложение господина Зеленского - позитивный подход к решению проблемы. Если его примут как члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, так и другие страны, мы тоже будем в нем участвовать», - сказал он.