Эрдоган о решении России принять независимость «ДНР» и «ЛНР»: это неприемлемо

«Мы четко изложили наши планы по урегулированию кризиса на Донбассе. После принятия Россией независимости «ДНР» и «ЛНР» наш МИД заявил, что данное решение Москвы противоречит Минским соглашениям и является явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам.

Он отметил, что Турция считает это решение России неприемлемым.

«Мы повторяем наш призыв к сторонам к здравому смыслу и соблюдению международного права. Если в Украине начнется война, мы можем как-то расценивать это как дестабилизацию Черноморского региона», - подчеркнул Эрдоган.