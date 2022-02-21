Госагентство о сроках сдачи в эксплуатацию альтернативной дороги Баку - Губа

"В настоящее время прокладывается новая альтернативная дорога из Баку в Губу". Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам проделанной за прошедший год работы, сообщил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

Он отметил, что проводятся регулярные работы для восстановления дороги в Губу: "В настоящее время прокладывается новая альтернативная дорога из Баку в Губу. Эта дорога будет сдана в эксплуатацию до конца 2022 года".