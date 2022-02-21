Сколько мостов построено в Азербайджане за 2021 год
В 2021 году в Азербайджане было построено и сдано в эксплуатацию 10 новых мостов, заявил на пресс-конференции председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.
По словам Мамедова, четыре из них построены на территории Исмаиллинского района, пять - на "Дороге Победы" и один - в Агджабединском районе.
"Кроме того, завершено строительство двух надземных пешеходных переходов. Один из них длиной 76,7 м построен на 3,6 км автодороги Гала - Пираллахи, а второй - протяженностью 90 м - перед профлицеем № 9 на проспекте Зии Буниятова в Баку", - отметил глава правления.
Он также сообщил, что из 17 проектов межпоселковых автодорог завершена реализация 12 общей протяженностью 207,4 км.
"Строительство ведется за счет средств, выделенных Государственному агентству автодорог из госбюджета 2021 года и Резервного фонда президента Азербайджана. Продолжаются работы по пяти проектам межпоселковых дорог протяженностью 167 км", - добавил Мамедов.