В 2021 году в Азербайджане было построено и сдано в эксплуатацию 10 новых мостов, заявил на пресс-конференции председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

По словам Мамедова, четыре из них построены на территории Исмаиллинского района, пять - на "Дороге Победы" и один - в Агджабединском районе.

"Кроме того, завершено строительство двух надземных пешеходных переходов. Один из них длиной 76,7 м построен на 3,6 км автодороги Гала - Пираллахи, а второй - протяженностью 90 м - перед профлицеем № 9 на проспекте Зии Буниятова в Баку", - отметил глава правления.