Школа гостиничного бизнеса. Теперь и в Азербайджане

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Гостиничный бизнес и туризм, ресторанный менеджмент, кулинарное искусство - популярные и востребованные направления, которые появились в Швейцарии более 50 лет назад. Именно в Швейцарии были открыты первые школы гостиничного бизнеса - Les Roches и Glion, занимающие первые строчки международных рейтингов по сей день. Учебные кампусы этих школ расположены в Швейцарии, Испании, Китае, Великобритании. Хочется с гордостью и большой радостью сообщить, что теперь такая школа открылась и в Азербайджане, в городе Баку и называется Professional Hospitality Services School (далее PHS).

Эта школа использует швейцарскую модель обучения, которая заключается не только в получении теоретических знаний, но и отработке их на практике. В программы включены теоретические и бесценные практические уроки от менторов из крупнейших отелей и ресторанов из разных уголков мира. При наставничестве опытных менторов стажеры будут задействованы на всех фронтах области и пройдут весь путь, начиная с самых низших позиций. Только пройдя все этапы и зная, как все работает изнутри, можно стать настоящим специалистом. Именно это и является основной задачей PHS перед своими студентами - сделать из них лучших специалистов в своей области. Нацеливаясь на будущее и являясь первопроходцем в нашей стране, PHS планирует ввести в программу обязательные стажировки, где студенты будут приобретать бесценный опыт и деловые связи, изучать новые языки и познавать новую культуру, закладывая прочный фундамент для своей будущей карьеры. Теперь, чтобы изучать гостиничный бизнес, не нужно ездить далеко. Результаты исследований и мировые рейтинги ежегодно формируют списки лучших учебных заведений в сфере отельного менеджмента и туризма, основываясь на опросы владельцев и HR-менеджеров знаменитых и крупнейших отельных сетей. Мы верим, что Professional Hospitality Services School в очень скором времени заявит о себе в этих списках.