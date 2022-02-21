Школа гостиничного бизнеса. Теперь и в Азербайджане
Гостиничный бизнес и туризм, ресторанный менеджмент, кулинарное искусство - популярные и востребованные направления, которые появились в Швейцарии более 50 лет назад. Именно в Швейцарии были открыты первые школы гостиничного бизнеса - Les Roches и Glion, занимающие первые строчки международных рейтингов по сей день. Учебные кампусы этих школ расположены в Швейцарии, Испании, Китае, Великобритании.
Хочется с гордостью и большой радостью сообщить, что теперь такая школа открылась и в Азербайджане, в городе Баку и называется Professional Hospitality Services School (далее PHS).
Эта школа использует швейцарскую модель обучения, которая заключается не только в получении теоретических знаний, но и отработке их на практике. В программы включены теоретические и бесценные практические уроки от менторов из крупнейших отелей и ресторанов из разных уголков мира. При наставничестве опытных менторов стажеры будут задействованы на всех фронтах области и пройдут весь путь, начиная с самых низших позиций. Только пройдя все этапы и зная, как все работает изнутри, можно стать настоящим специалистом. Именно это и является основной задачей PHS перед своими студентами - сделать из них лучших специалистов в своей области.
Нацеливаясь на будущее и являясь первопроходцем в нашей стране, PHS планирует ввести в программу обязательные стажировки, где студенты будут приобретать бесценный опыт и деловые связи, изучать новые языки и познавать новую культуру, закладывая прочный фундамент для своей будущей карьеры.
Теперь, чтобы изучать гостиничный бизнес, не нужно ездить далеко. Результаты исследований и мировые рейтинги ежегодно формируют списки лучших учебных заведений в сфере отельного менеджмента и туризма, основываясь на опросы владельцев и HR-менеджеров знаменитых и крупнейших отельных сетей. Мы верим, что Professional Hospitality Services School в очень скором времени заявит о себе в этих списках.
Причиной больших надежд на светлое будущее школы являются ее большие успехи уже в самом начале пути. Например, подписание меморандума с Ассоциацией туризма Азербайджана. Каждый такой шаг открывает для школы большие просторы в мире туризма.
Школа нацелена не только на индивидуальные обращения. Еще одной основной задачей является призвать администрацию существующих ресторанов, кафе, гостиниц отправлять свой персонал сюда на повышение квалификации. Это большая ответственность перед людьми, которые часто путешествуют и сталкиваются со множеством различных ситуаций, где профессиональное решение проблемы не заставляет себя долго ждать.
PHS очень ловко набирает популярность, являясь лучшим начинателем большого дела. И хотелось бы видеть, как местные рестораны, отели и сфера туризма меняются на глазах, благодаря школе PHS.