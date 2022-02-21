Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 14:43

В течение многих недель западные СМИ, ссылаясь на данные разведки рисовали различные, один другого страшнее сценарии нападения России на Украину. Говорилось об оккупации Киева в течение нескольких дней, предполагаемых 50 тысячах жертв среди гражданского населения и кровавой бойне. В последние дни появились некие «расстрельные списки» украинцев, которые будут уничтожены или брошены за решетку. Казалось бы, Запад был готов ко всему. Но после того, как поздно вечером 21 февраля Владимир Путин принял решение признать самопровозглашенные республики «ДНР» и «ЛНР» и приказал своему министру обороны Сергию Шойгу оказать им военную помощь, в Вашингтоне растерялись. Члены Совета национальной безопасности США, собравшиеся на свое чрезвычайное заседание, чесали в затылках, но так и не приняли решение, считать ли действия России вторжением в Украину или нет.

Вот незадача. Казалось, что так называемый коллективный Запад просто подталкивал Путина к началу агрессии. «Ну давай, вперед, ну что ты тормозишь!» - словно звучало из Вашингтона. А когда первые танковые колонны пересекли границу между Россией и Донбассом, президент Байден, хотя формально и заклеймил эти действия, но, как пишет Washington Post, «остановился в шаге от того, чтобы официально объявить, что Россия вторглась в Украину». И таким образом вал «страшных санкций», которыми он угрожал Москве в течение нескольких месяцев, не последовал. Западные СМИ не могут также определить, какие российские войска вошли на территорию Донбасса. Формально Москва пока об этом не объявила, там нет западных журналистов и пришлось ориентироваться лишь на многочисленные видео местных жителей, которые свидетельствуют: танков и бронетранспортеров, а также машин с личным составов очень много, таких колонн в Донецке никто прежде не видел.

Формально НАТО осуждает признание Россией независимости «ДНР» и «ЛНР» которое, по мнению альянса, подрывает усилия по урегулированию конфликта в Украине. В то же время, как сообщил на специальном брифинге высокопоставленный чиновник администрации США (его мнение приводит российское агентство ТАСС), «США не считают ввод сил РФ в Донбасс шагом как таковым, заставляющим ввести масштабные санкции в отношении России». Что же это - неужели Путин в очередной раз переиграл Запад? Как говорит Ян Бремер, президент влиятельной Eurasia Group, занимающейся вопросами глобальной безопасности, действия Путина соответствуют определенной логике, которая позволяет ему предпринимать шаги против Украины, приводя при этом Запад в замешательство. Там не понимают, является ли это достаточно серьезным поводом для полновесного ответа. «Если бы я был советником Путина, я бы рекомендовал ему поступать именно так, - говорит Бремер. — Путин намеренно не пошел ва-банк со всем своим арсеналом, и теперь Западу непросто ответить ему». Некоторые другие представители администрации также отказались признавать, что Россия «совершила вторжение» в Украину. С этим далеко не все согласны. «ДНР» и «ЛНР» никто на Западе никогда не признавал как независимые республики и некоторые эксперты говорят, что отправка войск туда означает начало использования силы против самой Украины. «Россия прямо сейчас вторгается в Украину», - пишет в своем твиттере бывший посол США в Москве Майкл Макфол.