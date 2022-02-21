Россия призвала всех признать независимость «ДНР» и «ЛНР»
«Россия призывает другие государства последовать ее примеру и признать независимость «Донецкой и Луганской народных республик». Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
В ведомстве отметили, что решение было принято с учетом свободного волеизъявления жителей Донбасса, на основе положений Устава ООН, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Заключительного акта СБСЕ и других основополагающих международных документов.
«Признание «Донецкой и Луганской народных республик» - вынужденное и единственно возможное в этих условиях решение и призвано послужить жителям «ДНР» и «ЛНР» гарантией их права на мирную жизнь, защиту их законных прав и интересов», - заявили во внешнеполитическом ведомстве России.
Подчеркивается, что Киев фактически не был готов к реализации Минских соглашений, открыто заявлял о ничтожности достигнутых в Минске договоренностей и нежелании их выполнять.
«Все эти годы жители «ДНР» и «ЛНР» постоянно живут под артиллеристскими и минометными обстрелами. Тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей, погибли, а десятки тысяч получили ранения», - указано в документе.
Министерство иностранных дел также напомнило, что против Донбасса была введена полная транспортная и экономическая блокада, прекращены выплаты пенсий и социальных пособий его жителям.
«Такие действия являются не чем иным, как геноцидом собственного народа. Население «республик» столкнулось с угрозой прямого физического уничтожения киевскими властями. Стало совершенно очевидно, что для Киева Донбасс - это территория, а не люди, на ней проживающие», - говорится в заявлении.
Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении признать независимость «ДНР» и «ЛНР».