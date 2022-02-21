Россия призвала всех признать независимость «ДНР» и «ЛНР»

«Россия призывает другие государства последовать ее примеру и признать независимость «Донецкой и Луганской народных республик». Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что решение было принято с учетом свободного волеизъявления жителей Донбасса, на основе положений Устава ООН, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Заключительного акта СБСЕ и других основополагающих международных документов.

«Признание «Донецкой и Луганской народных республик» - вынужденное и единственно возможное в этих условиях решение и призвано послужить жителям «ДНР» и «ЛНР» гарантией их права на мирную жизнь, защиту их законных прав и интересов», - заявили во внешнеполитическом ведомстве России.