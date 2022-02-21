Киев отзывает из Москвы временного поверенного в делах Украины в России

Министерство иностранных дел Украины отзывает для консультаций временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покатило. Об этом говорится в заявлении МИД.

"Министерство иностранных дел Украины сообщает, что в связи с принятием руководством Российской Федерации противоправных решений о признании "независимости" созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины – так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики", временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило был вызван на Украину для проведения консультаций", - отмечается в заявлении.