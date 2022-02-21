В Баку презентовали книгу «Карабах – наше историко-культурное наследие»
Накануне в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» состоялась презентация книги «Карабах – наше историко-культурное наследие».
Как сообщили haqqin.az в управлении, в презентации приняли участие руководитель Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Риад Гасымов, авторы книги – доктор исторических наук Вафа Гулиева и доктор философии по истории Ганира Пиргулиева, а также известные историки и исследователи. Подробную информацию о книге представили профессор Гафар Джабиев, профессор Керим Шукюров, доцент Парвин Аханчи, Хиджран Махмудова, Аскер Ахмед.
На мероприятии отмечалось, что книга подготовлена по проекту Управления «Ичеришехер». Книга посвящена Карабахскому региону Азербайджана. Издание представляет подробную информацию об истории, нумизматике, эпиграфических памятниках, школе ковроткачества, гончарном деле, национальных костюмах, художественных и ювелирных изделиях, литературной среде, музыке и театре Карабаха.
В книге подробно рассказывается о христианских и исламских эпиграфических памятниках Карабаха. Существование христианских храмов в Карабахе, являющихся культурным наследием азербайджанского народа, еще раз подтверждено на основе эпиграфических памятников. Благодаря эпиграфическим надписям на памятниках исламского периода в историю вошли имена ученых, архитекторов, каллиграфов, суфийских шейхов, основателей Карабахской архитектурной школы. В книге также подробно рассказывается о талантливых творцах Карабаха, создававших на протяжении веков уникальные произведения искусства, и о воспитавших их творческих школах.
В книге также нашли свое отражение подробности 44-дневной Отечественной войны азербайджанского народа. Как отмечают историки, издание является ответом на акт геноцида, совершенный армянскими вандалами в Карабахе против азербайджанского народа, его культурного наследия и может стать важным средством в деле восстановления культурного и исторического наследия азербайджанского народа.