В Баку презентовали книгу «Карабах – наше историко-культурное наследие»

Как сообщили haqqin.az в управлении, в презентации приняли участие руководитель Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Риад Гасымов, авторы книги – доктор исторических наук Вафа Гулиева и доктор философии по истории Ганира Пиргулиева, а также известные историки и исследователи. Подробную информацию о книге представили профессор Гафар Джабиев, профессор Керим Шукюров, доцент Парвин Аханчи, Хиджран Махмудова, Аскер Ахмед.

На мероприятии отмечалось, что книга подготовлена по проекту Управления «Ичеришехер». Книга посвящена Карабахскому региону Азербайджана. Издание представляет подробную информацию об истории, нумизматике, эпиграфических памятниках, школе ковроткачества, гончарном деле, национальных костюмах, художественных и ювелирных изделиях, литературной среде, музыке и театре Карабаха.