Токаев собрал Совбез из-за событий в Украине

По данным Акорды, на совещании были рассмотрены вопросы, касающиеся дальнейшего социально-экономического развития Казахстана в связи с ситуацией вокруг Украины.

«Глава государства отметил необходимость срочного принятия антикризисного плана с целью оперативного реагирования на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния. Президент дал конкретные поручения по минимизации потенциальных экономических и иных рисков для нашей страны», – говорится в сообщении.

В свою очередь, министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди заявил, что вопрос о признании Казахстаном самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не стоит: «Ситуация сейчас ухудшается, напряжение растет, и поэтому Казахстан готов и призывает все международное сообщество к применению дипломатических усилий по разрешению данной ситуации».