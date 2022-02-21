Евросоюз готовит санкции против 351 россиянина

Евросоюз обсуждает возможность применения ограничительных мер в отношении 351 россиянина в ответ на признание Россией независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР», пишет агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц ЕС.

По данным источников агентства, среди лиц, в отношении которых вероятно введение санкций ЕС, есть и депутаты Госдумы.

Как отметили европейские чиновники, необходимо, чтобы подготовленный пакет санкций одобрили государства Евросоюза.

Ожидается, что сегодня главы МИД стран ЕС в ходе срочного заседания неформального совета примут решение по поводу «европейского ответа» на признание независимости Москвой «ДНР и ЛНР».