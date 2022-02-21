Спецоперация Генпрокуратуры: задержаны должностные лица

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджанской Республики провели спецоперацию в Апшеронском территориальном управлении №4 Службы государственного реестра недвижимого имущества.

В ходе операции задержаны начальник, его заместитель и несколько сотрудников управления. Их посадили в специальные автомобили и увезли, сообщает Musavat.com.

В Генпрокуратуре сообщили, что по факту будет представлена дополнительная информация.