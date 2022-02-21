На VI саммите глав государств и правительств Форума стран-экспортеров газа в Дохе под председательством эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани Азербайджан представлял министр энергетики Парвиз Шахбазов. Министр энергетики передал участникам приветствие президента Азербайджана и поздравление по случаю начала работы VI саммита.

В своем выступлении министр отметил, что рациональное решение проблемы энергетического перехода возможно не за счет исключения природного газа из энергетического баланса, а за счет поддержки его роли моста в этом процессе. Министр отметил, что в основе признания Азербайджана как страны газа надежным поставщиком и важным партнером в обеспечении энергетической безопасности лежит сбалансированная энергетическая политика, рассчитанная на правильное прогнозирование, международное сотрудничество и развитие, гибко учитывающая мировые вызовы.

«Мы за баланс между энергетической безопасностью и окружающей средой. Поэтому с самого начала, будучи новым источником энергоснабжения, мы стремились достичь разнообразия ресурсов в энергетическом балансе, диверсифицируя маршруты и рынки поставок. Нынешний энергетический кризис также подтверждает, что это более рациональный подход. Южный газовый коридор, являющийся одним из крупнейших проектов XXI века, как продукт политики примирения интересов всех сторон и диверсификации, сегодня обеспечивает бесперебойный поток азербайджанского газа на региональные и международные рынки», - сказал министр.