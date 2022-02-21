Путин о Карабахе: «Знаю, что там есть споры»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о достижении определенных договоренностей по развитию торгово-экономических связей в Карабахе, однако отметил, что также есть споры и что Москва будет делать все, чтобы процесс урегулирования шел мирным путем.

«В любом случае уже есть определенные договоренности с точки зрения не только обеспечения безопасности всех людей, которые там проживают, но и по развитию торгово-экономических связей, разблокированию транспортных коммуникаций. Знаю, что есть еще споры, есть над чем работать. Но мы со своей стороны будем делать все, чтобы этот процесс развивался мирными средствами, мирным путем. И чтобы мы добивались удовлетворения всех сторон, вовлеченных в этот процесс», - цитирует РИА Новости слова главы российского государства.