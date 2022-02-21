При поддержке Фонда Гейдара Алиева с 22 февраля в Москве начались Дни Азербайджана. Серия культурных мероприятий, которые продлятся до 1 марта, посвящена 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, сообщает АзерТАдж.

В рамках этих мероприятий 21 февраля в павильоне «Азербайджан» Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве открылась выставка «Азербайджанские ковры: новый взгляд».