В Москве стартовали Дни Азербайджана фото
При поддержке Фонда Гейдара Алиева с 22 февраля в Москве начались Дни Азербайджана. Серия культурных мероприятий, которые продлятся до 1 марта, посвящена 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, сообщает АзерТАдж.
В рамках этих мероприятий 21 февраля в павильоне «Азербайджан» Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве открылась выставка «Азербайджанские ковры: новый взгляд».
На выставке, организованной совместно с акционерным обществом «Азерхалча», демонстрируются принадлежащие к карабахской группе 14 ковров. Четыре из них – из современной коллекции, сделанные в новом оригинальном формате. Выставляемые эксклюзивные ковры являются продуктом сотрудничества творческого коллектива «Азерхалча» с заслуженным художником Азербайджана Рашадом Алекперовым.
В павильоне «Азербайджан» на ВДНХ представлен еще один проект Фонда Гейдара Алиева - литературный проект «От языка к языку» на основе поэмы великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви «Семь красавиц». В рамках проекта представлены отрывки из произведения Низами Гянджеви в исполнении известных деятелей культуры и искусства России и Азербайджана.