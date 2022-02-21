Учения МЧС в Baku Crystal Hall ФОТО; ВИДЕО
21 февраля Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям провела пожарно-тактические учения в комплексе Baku Crystal Hall на территории Сабаильского района столицы, сообщили в ведомстве.
Целью учений, в которых были задействованы соответствующие силы, техника и оборудование МЧС, является освоение коллективом объекта правил поведения при пожаре.
Силами и средствами Сабаильской, Ясамальской, Насиминской и 1-й специальных частей пожарной охраны города Баку, привлеченных к учениям по условному высокому призыву, люди, оказавшиеся в условно беспомощном состоянии, были «спасены» с помощью специальных средств, в короткие сроки «полностью потушен» возникший пожар.
В ходе успешно проведенных учений поставленные цели были достигнуты.
По завершении учений с участием начальника пожарного штаба Государственной противопожарной службы полковника внутренней службы Худата Набиева была обсуждена деятельность сотрудников при тушении пожара, даны соответствующие поручения.