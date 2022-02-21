Рада призывает иностранные государства не признавать «республики Донбасса»
Верховная Рада Украины призывает иностранные государства и международные организации не признавать суверенитет «Донецкой и Луганской народных республик» и требует ввести новые санкции против России. Соответствующий проект обращения во вторник зачитал в парламенте спикер Руслан Стефанчук.
«Просим воздержаться от любых действий или шагов, которые могли бы трактоваться как их признание», - сказал он.
Также в законодательном органе Украины заявили, что Донбасс остается неотъемлемой частью страны.
«Украина остается преданной политико-дипломатическому пути. Оккупированные территории «ЛНР» и «ДНР» остаются неотъемлемой частью территории Украины», - отметили в Раде.