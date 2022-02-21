Лондон вводит санкции против российских банков и миллиардеров

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Лондон вводит санкции против пяти российских банков за признание Россией независимости сепаратистских «Донецкой и Луганской народных республик». Также санкции коснутся бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов и Геннадия Тимченко.

«Мы считаем, что действия России в одночасье вполне могут стать предвестником полномасштабного вторжения, но очевидно, что мы хотим продолжать использовать любые существующие дипломатические пути, и мы будем разговаривать с другими мировыми лидерами», — сказал перед объявлением санкций пресс-секретарь британского премьера, сообщает Коммерсант.