«Российская сторона пока не планирует вводить войска на территории «республик Донбасса», но окажет им военную помощь, если возникнет угроза». Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Это предусмотрено договорами», - сказал он, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс».

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли в таком случае это значить прямое боестолкновение между Россией и Украиной, Руденко сказал: «Давайте не будем спекулировать. Пока никто никуда не собирается ничего вводить».

Напомним, что ранее сегодня Госдума и Совет Федерации России ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с «Луганской и Донецкой народными республиками».