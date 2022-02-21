Россия не планирует вводить войска в «ДНР» и «ЛНР» заявление мид россии
«Российская сторона пока не планирует вводить войска на территории «республик Донбасса», но окажет им военную помощь, если возникнет угроза». Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
«Это предусмотрено договорами», - сказал он, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс».
Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли в таком случае это значить прямое боестолкновение между Россией и Украиной, Руденко сказал: «Давайте не будем спекулировать. Пока никто никуда не собирается ничего вводить».
Напомним, что ранее сегодня Госдума и Совет Федерации России ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с «Луганской и Донецкой народными республиками».