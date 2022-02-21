Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать меры по тушению пожара в горно-лесистой местности вблизи села Гум Гахского района.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, несмотря на усложнение процесса горной местностью со сложным рельефом и ветреной погодой, усилиями пожарных удалось локализовать огонь. Неотложные меры по полному тушению пожара продолжаются.

Отмечается, что тушение пожара осуществляется в основном вручную, в борьбе с огнем участвуют силы и средства Государственной службы пожарной охраны МЧС, сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и группа местных жителей.