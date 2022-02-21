Новый этап отношений: Путин о Декларации о союзническом взаимодействии с Азербайджаном

Подписание Декларации о союзническом взаимодействии России и Азербайджана станет новым этапом развития двусторонних отношений, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве.

"Сегодня мы подпишем Декларацию о союзническом взаимодействии. Это, совершенно очевидно, новый этап в развитии наших отношений", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что подписание этого документа стало возможным, в том числе благодаря продвижению в вопросе карабахского урегулирования.