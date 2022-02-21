22 февраля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с председателем парламента Республики Молдова Игорем Гросу.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, на встрече было отмечено, что азербайджано-молдавские дружественные отношения успешно развиваются в различных направлениях. Выражена уверенность, что визит И.Гросу придаст импульс углублению двустороннего сотрудничества.

На встрече также были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, гуманитарной, культурной, туристической и других сферах.