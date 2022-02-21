Мишель и фон дер Ляйен выступили с совместным заявлением по Украине

Председатели Европейского cовета Шарль Мишель и Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с совместным заявлением, отметив, что санкции будут применены к причастным к принятию решения о признании «ДНР» и «ЛНР», равно как и к банковской и другой агрессивной по отношению к Украине деятельности. Текст соответствующего совместного заявления распространен во вторник, 22 февраля, в Брюсселе, передает РБК-Украина.

«Решение Российской Федерации признать самостоятельными образованиями и ввести российские войска в отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины является незаконным и неприемлемым. Оно нарушает международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины, собственные международные обязательства России и ведет к дальнейшей эскалации кризиса», - отмечается в заявлении.

В то же время оба председателя приветствуют непоколебимое единство государств-членов ЕС и их решимость решительно и быстро реагировать на незаконные действия России в тесной координации с международными партнерами.