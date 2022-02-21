Мишель и фон дер Ляйен выступили с совместным заявлением по Украине
Председатели Европейского cовета Шарль Мишель и Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с совместным заявлением, отметив, что санкции будут применены к причастным к принятию решения о признании «ДНР» и «ЛНР», равно как и к банковской и другой агрессивной по отношению к Украине деятельности. Текст соответствующего совместного заявления распространен во вторник, 22 февраля, в Брюсселе, передает РБК-Украина.
«Решение Российской Федерации признать самостоятельными образованиями и ввести российские войска в отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины является незаконным и неприемлемым. Оно нарушает международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины, собственные международные обязательства России и ведет к дальнейшей эскалации кризиса», - отмечается в заявлении.
В то же время оба председателя приветствуют непоколебимое единство государств-членов ЕС и их решимость решительно и быстро реагировать на незаконные действия России в тесной координации с международными партнерами.
«Сегодня состоится неформальная встреча министров иностранных дел ЕС под председательством Высокого представителя. После этого во второй половине дня будет официально представлен первый пакет санкций. Затем соответствующие органы встретятся, чтобы безотлагательно завершить работу над пакетом», - сообщили они.
При этом председатели Евросовета и Еврокомиссии уточнили, что пакет нацелен на ограничение финансирования эскалационной и агрессивной политики и имеет целью гарантировать, что виновные «ощутят экономические последствия своих незаконных и агрессивных действий».
Они также заверили, что ЕС подготовился и готов принять дополнительные меры на более позднем этапе, если это потребуется в свете дальнейших событий.
«Оба председателя при поддержке Высокого представителя продолжают внимательно следить за развитием событий на местах и консультироваться с другими лидерами ЕС и международными партнерами. Союз остается полностью солидарным с Украиной и един в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности. Мы стоим и будем продолжать поддерживать Украину и ее народ», - заверили Мишель и фон дер Ляйен.