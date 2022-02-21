Ильхам Алиев: Россия играет главенствующую роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Россия сыграла важную роль в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией, а сегодня занимает главенствующую позицию в деле нормализации отношений между двумя странами, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле, сообщает РИА Новости.

"Россия сыграла очень важную роль в прекращении войны между Азербайджаном и Арменией и перевода урегулирования конфликта из горячей фазы в политико-дипломатическую сферу. Трехстороннее заявление, подписанное в ноябре 2020 года при активном вашем личном участии, как раз позволило нам урегулировать этот многолетний конфликт", - сказал Ильхам Алиев Владимиру Путину,

"Сегодня новая ситуация, сегодня геополитические реалии в регионе приняты мировым сообществом, и Россия играет также очень важную роль, я бы сказал, главенствующую роль в деле создания возможностей для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, открытия транспортных коммуникаций, установления нормальных соседских отношений", - отметил Ильхам Алиев.