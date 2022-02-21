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«Беларусь с уважением и пониманием воспринимает решение российской стороны о признании независимости «Донецкой и Луганской народных республик». Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, передает БелТА. Как отметили в ведомстве, Беларусь неоднократно заявляла об опасности безрассудного поведения руководства и политиков ряда западных стран, которые в последние годы все чаще предпочитают неприкрытое давление и угрозы в качестве инструментов решения своих и международных проблем. «Учет интересов других участников процесса практически повсеместно был заменен ими на односторонние ограничительные меры, гибридное воздействие и агрессивную риторику», - говорится в заявлении.

В МИД также подчеркнули, что прямым следствием такой политики стал стремительный рост напряженности в регионе, а также «деградация создававшейся десятилетиями системы международной безопасности, дискредитация и нивелирование авторитета таких важнейших источников мира и безопасности, как ООН и ОБСЕ, обесценивание международных договоров и соглашений, равно как и отказ от своих прямых обязательств по ним». «Растоптанные гарантии Великобритании и США в отношении Беларуси по Будапештскому меморандуму тому красноречивый пример. В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости «Донецкой и Луганской народных республик», - заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.