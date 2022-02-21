Беларусь с уважением воспринимает решение России признать «ДНР» и «ЛНР» мид беларуси
«Беларусь с уважением и пониманием воспринимает решение российской стороны о признании независимости «Донецкой и Луганской народных республик». Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, передает БелТА.
Как отметили в ведомстве, Беларусь неоднократно заявляла об опасности безрассудного поведения руководства и политиков ряда западных стран, которые в последние годы все чаще предпочитают неприкрытое давление и угрозы в качестве инструментов решения своих и международных проблем.
«Учет интересов других участников процесса практически повсеместно был заменен ими на односторонние ограничительные меры, гибридное воздействие и агрессивную риторику», - говорится в заявлении.
В МИД также подчеркнули, что прямым следствием такой политики стал стремительный рост напряженности в регионе, а также «деградация создававшейся десятилетиями системы международной безопасности, дискредитация и нивелирование авторитета таких важнейших источников мира и безопасности, как ООН и ОБСЕ, обесценивание международных договоров и соглашений, равно как и отказ от своих прямых обязательств по ним».
«Растоптанные гарантии Великобритании и США в отношении Беларуси по Будапештскому меморандуму тому красноречивый пример. В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости «Донецкой и Луганской народных республик», - заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Этот шаг России, считает Минск, имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми лет.
«Белорусам как никому другому знакомы ужасы войны, а стремление жить в мире и согласии между народами - в нашем генетическом коде», - заметили в МИД.
В министерстве напомнили, что Беларусь всегда активно и последовательно выступала за мирное урегулирование конфликта на юго-востоке Украины:
«Мы и сейчас считаем дипломатические методы приоритетными и готовы всемерно способствовать этому процессу. Приветствуем заявления российской стороны об открытости к дипломатии в данном контексте. Путь переговоров в нашем понимании - единственно верный для того, чтобы не допустить кровопролития между братскими славянскими народами. Призываем все стороны воздержаться от военной эскалации и любых иных действий, закрывающих дорогу к миру», - подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, в МИД напомнили об особой ответственности США и Евросоюза в нагнетании обстановки в регионе.
«Необходимо перестать провоцировать насилие, накачивать Украину и страны Балтии войсками и оружием, вводить незаконные санкции», - говорится в сообщении.