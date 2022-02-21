Азербайджанский депутат отреагировал на провокацию армянских парламентариев

Азербайджанская делегация на заседании одного из комитетов Парламентской ассамблеи "Евронест" в Ереване 22 февраля выступила против презентации, на которой была указана территория так называемой "Нагорно-Карабахской республики". Недовольство азербайджанской стороны озвучил глава делегации, председатель комитета Милли Меджлиса АР по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили, пишет news.am.

"Мы все парламентарии, и мы - международная организация. Приглашая гостей на наше заседание, мы рассчитываем на то, что они будут уважать регламент международной организации. Вы показали на слайде карту, на которой часть Азербайджана отображена не совсем корректно. Я считаю это провокацией", - сказал депутат.

Затем он обратился к секретариату с просьбой проверять презентации и слайды до того, как они будут выведены на экран.