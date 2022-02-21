Взрывы в центре Донецка
В центре Донецка слышны звуки взрывов, передает Interfax.
Отмечается, что официальных данных о разрушениях в результате обстрелов пока нет.
В центре Донецка слышны звуки взрывов, передает Interfax.
Отмечается, что официальных данных о разрушениях в результате обстрелов пока нет.
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