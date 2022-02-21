Глава сепаратистской «ДНР»: не исключено, что обратимся за помощью к России
«Донецкая Народная Республика» рассчитывает в первую очередь на свои силы, но не исключает, что обратится за помощью к России». Об этом заявил глава сепаратистского «ДНР» Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, в «ДНР» не исключают, что в один из моментов будут вынуждены обратиться за помощью к Российской Федерации на понятных условиях, прописанных в договоре о сотрудничестве и взаимодействии между Россией и «республиками Донбасса».
Он также заявил, что вопрос определения границ «Донецкой и Луганской народных республик» не требует поспешных решений и будет урегулирован позже.
«В первую очередь все же нужно опираться на то, что прописано в «конституциях» как «Луганской, так и Донецкой народных республик». А там прописаны административные границы «ДНР» и «ЛНР» с учетом того, где проходили референдумы в 2014 году. Но, при этом стоит осознавать тот факт, что сейчас, на данный момент, это не все наши территории, которые нами контролируются. Тут вопрос непростой и он будет урегулирован позже», - заявил Пушилин.
Он подчеркнул, что не стоит забегать вперед в вопросе возвращения всей территории Донбасса.
«Я бы все же не забегал сильно вперед в вопросе возвращения всей территории Донбасса, и все же действовал поэтапно, но нам сейчас есть с чего начинать взаимодействие в рамках признания с Россией, а дальше ситуация будет развиваться ровно так, как будет диктовать та обстановка завтрашнего-послезавтрашнего дня», - сказал глава «ДНР».
Пушилин заявил, что со стороны Украины пока не видно шагов, указывающих на то, что она не будет пытаться захватить Донбасс. «После признания мы пока не видим со стороны Украины тех шагов, которые могли бы говорить о том, что она не будет пытаться силой захватить Донбасс», - сказал он.
По его словам, власти «ДНР» продолжат эвакуацию мирного населения и после признания, пока обстановка не нормализуется.
«Закончим мы эвакуацию ровно в тот момент, когда здесь станет безопасно. Говорить о безопасности с учетом того, что мы имеем дело с украинским режимом, пока не приходится», - сказал Пушилин.