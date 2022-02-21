Глава сепаратистской «ДНР»: не исключено, что обратимся за помощью к России

17:50

«Донецкая Народная Республика» рассчитывает в первую очередь на свои силы, но не исключает, что обратится за помощью к России». Об этом заявил глава сепаратистского «ДНР» Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, в «ДНР» не исключают, что в один из моментов будут вынуждены обратиться за помощью к Российской Федерации на понятных условиях, прописанных в договоре о сотрудничестве и взаимодействии между Россией и «республиками Донбасса». Он также заявил, что вопрос определения границ «Донецкой и Луганской народных республик» не требует поспешных решений и будет урегулирован позже.

«В первую очередь все же нужно опираться на то, что прописано в «конституциях» как «Луганской, так и Донецкой народных республик». А там прописаны административные границы «ДНР» и «ЛНР» с учетом того, где проходили референдумы в 2014 году. Но, при этом стоит осознавать тот факт, что сейчас, на данный момент, это не все наши территории, которые нами контролируются. Тут вопрос непростой и он будет урегулирован позже», - заявил Пушилин. Он подчеркнул, что не стоит забегать вперед в вопросе возвращения всей территории Донбасса. «Я бы все же не забегал сильно вперед в вопросе возвращения всей территории Донбасса, и все же действовал поэтапно, но нам сейчас есть с чего начинать взаимодействие в рамках признания с Россией, а дальше ситуация будет развиваться ровно так, как будет диктовать та обстановка завтрашнего-послезавтрашнего дня», - сказал глава «ДНР».