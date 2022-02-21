Ильхам Алиев о форме союза с Россией

Декларация о союзническом взаимодействии между Баку и Москвой, которую сегодня планируют подписать лидеры двух стран, охватывает широкую повестку дня, включая свыше 40 пунктов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Москве на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

«Подписание декларации о союзническом взаимодействии – очень хорошая иллюстрация того, как активно мы работали в последние годы и наращивали потенциал взаимного сотрудничества. Это были не просто слова, не просто намерения, но и конкретные дела. И декларация достаточно обширная – в ней более 40 пунктов, охватывает важнейшие сферы нашего взаимодействия, и, как я уже сказал, будет иметь важнейшее значение для будущего наших двусторонних отношений», - сказал президент Азербайджана.

Глава азербайджанского государства также отметил высокий уровень азербайджано-российских отношений, подчеркнув, что за последние годы они поднялись на самый высокий уровень.

«Мы находимся в постоянном контакте, созваниваемся, ну и, конечно же, личные встречи всегда имеют особое значение, тем более в преддверии подписания, думаю, важнейшего документа между нашими странами. И символично, что это происходит в канун 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами и, думаю, что этот документ однозначно будет иметь очень позитивное значение для наших стран, для нашего взаимодействия, также для региональной безопасности. Мы очень ценим дружественные, добрососедские отношения, которые сложились между нашими странами, укрепляем их. ...В целом политические отношения между нашими странами развивались всегда очень позитивно за последние годы, сейчас они выходят на самый высокий уровень», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев также отметил рост торгово-экономических связей, объем взаимного товарооборота за 2021 год увеличился на 16%, превысив $3 млрд, с перспективой роста в текущем году, о чем свидетельствуют, по словам президента, январские показатели.