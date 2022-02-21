Россия обещает Европе газ по €2000

«Европе стоит готовиться к ценам на газ по две тысячи евро». Об этом заявил во вторник, 22 февраля, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя решение Германии о приостановке сертификации «Северного потока-2».

«Канцлер Германии Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток-2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить €2 000 за тысячу кубов газа!» - написал Медведев в Twitter.

Напомним, сегодня стало известно, что власти Германии останавливают сертификацию «Северного потока-2» из-за признания Россией независимости «ДНР» и «ЛНР».