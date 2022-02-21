Лавров считает, что у Украины нет права на суверенитет

Как сообщает Интерфакс, об этом российский министр заявил телеканалу «Россия 24».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что право на суверенитет должно соблюдаться только в отношении государств, которые представляют весь народ, проживающий на их территории, Украина с 2014 года к таким не относится.

«Если говорить о принципе суверенитета и территориальной целостности, то один из ключевых документов, который все юристы рассматривают в качестве базового для толкования Устава (ООН), является декларация о принципах международного права, касающихся дружественных связей между народами», — заявил Лавров.

Российский министр подчеркнул, что, касаясь суверенитета и территориальной целостности, эта декларация подчеркивает, что он должен «неукоснительно соблюдаться в отношении всех государств, соблюдающих в своих практических действиях принцип равноправия и самоопределения народов, и вследствие этого имеющих правительство, представляющее без различия рас, вероисповедания и цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории».

«Думаю, никто не может утверждать, что украинский режим, начиная с государственного переворота 2014 года (в Украине - Революции достоинства - ред.) представляет весь народ, проживающий на территории украинского государства», - добавил российский министр.

Таким образом глава МИД РФ прокомментировал заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о том, что признание «ДНР» и «ЛНР» нарушает суверенитет Украины.