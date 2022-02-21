Леонид Швец, автор haqqin.az 19:32

Владимир Путин после заседания Совета безопасности РФ, рассмотревшего вопрос о признании «народных республик Донбасса», объявил о решении сделать это, после чего появилось распоряжение об оказании военной помощи квазиобразованиям. Данному решению предшествовала необыкновенно долгая речь российского президента, в которой он объяснял, почему Украина – историческое недоразумение и политически провальный проект, а потому это государство не имеет права на существование. Лишь Запад, точнее, США, которые подмяли под себя весь Запад, своей поддержкой как-то удерживают Украину от распада, чтобы использовать ее в своих коварных планах против России.

Путин фактически объявил о раскрытии этих нехороших планов и готовности всячески им противостоять. Признание «ЛДНР», таким образом, ложится в более широкий контекст борьбы России с происками США и политического оформления распада Украины. То, что на практике это означает выход из Минских соглашений, естественно вытекает из заявленной логики и предпринятых действий. Минские соглашения изначально были попыткой Кремля использовать удобный момент, чтобы приручить проблемную Украину. Следует напомнить, что соглашения были подписаны в невыгодных для Киева обстоятельствах после тяжелых боев за Дебальцево в феврале 2015 года и были составлены таким образом, что вели к признанию автономного статуса Донбасса в составе Украины при сохранении фактически российского руководства регионом. Очевидно, что Украина не могла пойти на такой шаг, и вся работа в составе Трехсторонней контактной группы, которая проводила консультации в рамках «минского процесса», сводилась усилиями украинской стороны к попыткам ограничиться гуманитарными вопросами и вопросами прекращения огня. Принципиальным моментом было переставить местами два пункта Минских соглашений: в принятом документе проведение выборов на оккупированной территории должно было предшествовать установлению Украиной контроля над границей, то есть проходило бы в условиях фактической оккупации и с соответствующим результатом. Естественно, Россия не была заинтересована уступать в этом вопросе. В этом смысле сетования на заседании Совбеза РФ Дмитрия Козака, заместителя главы президентской администрации, который курирует переговоры в Минске, что украинская сторона торпедирует минский процесс, имеют под собой некоторые основания. Другое дело, что и первые пункты соглашения, которые касаются вопросов обеспечения безопасности, никогда не соблюдались, обстрелы не прекращались, и это просто обессмысливало обсуждение политических вопросов.

Выход из Минских соглашений означает фактическое признание невозможности больше надеяться, что украинское руководство займет сколько-нибудь лояльную к Кремлю позицию. Украину переводят в число врагов, которых, как известно, если они не сдаются, уничтожают. При этом, как сказали некоторые участники заседания Совбеза РФ, нет никакой Украины, есть Соединенные Штаты, а они, по общему мнению российского руководства, являются главным противником России. С одной стороны, признание «республик» развязывает Украине руки, она больше не будет подвергаться внешнеполитическому давлению выполнить убийственные для себя договоренности, а оккупированные территории, где больше половины населения обзавелись российскими паспортами, отныне окончательно становятся предметом головной боли Российской Федерации. С другой стороны, именно эти территории отныне становятся плацдармом военного давления на Украину, при том, что и угроза вторжения с других направлений никуда не исчезла. Глава комитета Госдумы по СНГ Калашников заявил, что «ЛНР» и «ДНР» будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей. Поскольку под оккупацией находится лишь некоторые районы этих областей, это означает автоматическое закрепление территориальных претензий «независимых республик» к Украине и создание источника военного давления.