Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали Декларацию о союзническом взаимодействии видео
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 февраля в ходе переговоров подписали декларацию о союзническом взаимодействии двух стран.
Переговоры Владимира Путина и Ильхама Алиева продолжались более четырех часов.
Ранее президент РФ заявил, что подписание этого документа станет новым этапом развития двусторонних отношений. В свою очередь Ильхам Алиев заявил, что декларация будет иметь позитивное значение для России и Азербайджана, а также для региональной безопасности.