Минобороны РФ заявило, что ситуация в «ДНР» и «ЛНР» обостряется

"Ситуация в "Донецкой и Луганской народных республиках", к великому сожалению, очень сложная, она имеет тенденцию к обострению. Мы должны взять под защиту жителей этих молодых государств, многие из них, сотни тысяч, являются гражданами РФ", - сказал Панков на заседании Совета Федерации, сообщает Интерфакс.

Замминистра обороны РФ утверждает, что Украина сосредоточила на границах с "ДНР" и "ЛНР" 60-тысячную группировку с тяжелой техникой.

"Обстрелы нарастают день ото дня, они ведутся по всем направлениям, достигая до 2 тысяч снарядов в день. Из них 316 из тяжелых видов вооружения, прямо запрещенных Минскими соглашениями", - добавил он.

Панков также отметил активную работу террористических и диверсионных групп. "Количество беженцев, женщин и детей, только в последние дни покинувших свой кров, составило около 100 тысяч человек, в том числе 29 865 детей", - отметил замминистра обороны.