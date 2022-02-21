Алиев Путину: особо нерушимость границ
Первый пункт Декларации говорит о том, что стороны будут строить свои отношения на основе взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ и невмешательства во внутренние дела друг друга, заявил президент Ильхам Алиев.
Баку требует от Еревана полного выполнения обязательства по выводу армянских сил из Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания документа о союзнических отношениях между Азербайджаном и Россией во вторник в Москве.
"Мы ожидаем, что армянская сторона будет полностью выполнять все пункты декларации от 10 ноября 2020 года, касаемо вывода всех армянских войск с территории Карабаха, а также открытия коммуникаций между основной частью Азербайджана и Нахчываном", - сказал глав государства.
По его словам, Азербайджан спустя год после окончания войны уже сотрудничает с Арменией в рамках двух международных форматов, что свидетельствует о позитивных намерениях азербайджанской стороны. "То, что по прошествии чуть более года Азербайджан и Армения задействованы как минимум в двух международных форматах, а именно рабочей группы на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, а также платформы "3+3", куда входят Россия, Турция, Иран, Азербайджан и Армения, уже является показателем наших намерений", - сказал глава государства.
Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном открывает огромные перспективы на будущее, отметил Ильхам Алиев.