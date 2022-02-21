Алиев Путину: особо нерушимость границ

Первый пункт Декларации говорит о том, что стороны будут строить свои отношения на основе взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ и невмешательства во внутренние дела друг друга, заявил пр езидент Ильхам Алиев .

Баку требует от Еревана полного выполнения обязательства по выводу армянских сил из Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания документа о союзнических отношениях между Азербайджаном и Россией во вторник в Москве.

"Мы ожидаем, что армянская сторона будет полностью выполнять все пункты декларации от 10 ноября 2020 года, касаемо вывода всех армянских войск с территории Карабаха, а также открытия коммуникаций между основной частью Азербайджана и Нахчываном", - сказал глав государства.

По его словам, Азербайджан спустя год после окончания войны уже сотрудничает с Арменией в рамках двух международных форматов, что свидетельствует о позитивных намерениях азербайджанской стороны. "То, что по прошествии чуть более года Азербайджан и Армения задействованы как минимум в двух международных форматах, а именно рабочей группы на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, а также платформы "3+3", куда входят Россия, Турция, Иран, Азербайджан и Армения, уже является показателем наших намерений", - сказал глава государства.

Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном открывает огромные перспективы на будущее, отметил Ильхам Алиев.