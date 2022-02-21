Отвечая на вопрос журналиста о том, как далеко готовы зайти российские войска в Донбассе, Владимир Путин заявил: "Предсказывать конкретные возможные действия невозможно, это зависит от ситуации". Но при этом заметил: "Я не говорю, что наши войска пойдут в Донбасс прямо сейчас". Однако, по словам Путина, Россия подписала с сепаратистскими образованиями договоры, которые подразумевают и оказание военной помощи: "Там идет конфликт. И в случае необходимости, мы намерены использовать взятые на себя обязательства".

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов заявил, что правительство России рассчитывает на разрешение всех спорных вопросов по границе «ДНР» и «ЛНР» путем переговоров. Но при этом сделал важное добавление: «Сейчас это невозможно, но в будущем это получится».

По словам российского лидера, Минских соглашений теперь не существует, ибо Россия признала «ДНР» и «ЛНР»: «Европа не смогла заставить Киев выполнить минские договоренности, поэтому Россия была вынуждена принять решение о признании. Россия, признав эти республики, признала все документы, в том числе конституции, где указаны их границы».

Путин ответил и на вопрос об использовании российских вооруженных сил в Донбассе: «В случае необходимости будем исполнять взятые на себя обязательства».