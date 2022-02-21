В Европарламенте призвали исключить Россию из европейской экономики

Крупнейшая в Европарламенте фракция консервативной Европейской народной партии (ЕНП) призвала Евросоюз немедленно ввести новые санкции против России для постепенного исключения этой страны из европейской экономики. Соответствующее заявление, поводом для которого стало признание Москвой сепаратистских "республик" Донбасса, обнародовано во вторник, 22 февраля, сообщает Дойче велле.

Вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений назвала ЕНП признание "ДНР" и "ЛНР". "Признание двух сепаратистских территорий в Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. Эта односторонняя эскалация конфликта приведет к российской военной оккупации Донецка и Луганска. Реакция ЕС должна быть незамедлительной. Необходимо принять новый пакет санкций с целью постепенного и бескомпромиссного блокирования России в европейской экономике", - говорится в заявлении.

В то же время в ЕНП считают, что Украина "не может выиграть войну только при помощи европейских санкций" и ей нужно оказать всестороннюю военную поддержку со стороны партнеров НАТО и ЕС.

"Геополитические каникулы ЕС закончились. При столкновении с войной в Европе значимость действующей внешней политики и политики безопасности является экзистенциальной необходимостью для защиты нашего суверенитета и нашего образа жизни", - указал глава ЕНП Манфред Вебер.