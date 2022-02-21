Байден выступит с заявлением по Украине
Президент США Джо Байден выступит во вторник в Белом доме с речью, посвященной ситуации вокруг РФ и Украины.
"Президент представит актуальную информацию касательно России и Украины", - говорится в заявлении Белого дома. Выступление главы американского государства запланировано на 22:00 по бакинскому времени.
The Washington Post сообщает, ожидается, что Байден объявит о санкциях в ответ на "развертывание войск РФ в двух пророссийских сепаратистских регионах Украины".