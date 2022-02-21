В Fitch считают, что Россию невозможно заменить на рынке нефти

Эскалация ситуации с Украиной может привести к цене на нефть более $100 за баррель, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По словам Маринченко, Россия поставляет 10% нефти в мире и заменить ее поставки, по его мнению, невозможно.