В Fitch считают, что Россию невозможно заменить на рынке нефти
Эскалация ситуации с Украиной может привести к цене на нефть более $100 за баррель, заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
По словам Маринченко, Россия поставляет 10% нефти в мире и заменить ее поставки, по его мнению, невозможно.
Аналитик сообщил, что сейчас из-за эскалации в Донбассе нефть уже прибавила в цене около $15 за баррель. В случае отсутствия дальнейшей эскалации, как считает Маринченко, России грозят «минимальные санкции», не затрагивающие нефтегазовый сектор. Однако если конфликт ужесточится, то могут быть введены ограничения в отношении российского экспорта нефти. Этот сценарий «мог бы спровоцировать энергетический кризис», подчеркнул эксперт.
«Доля России на мировом рынке нефти — более 10%, заменить ее нечем, свободных мощностей, особенно имея в виду постепенное восстановление спроса, остается немного, даже если в ближайшее время удастся снять санкции с Ирана»,— пояснил Дмитрий Маринченко, которого цитирует ТАСС.