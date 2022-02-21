"Чтобы урегулировать ситуацию, демократические страны должны прежде всего признать решение жителей Крымского полуострова о "воссоединении с Россией", заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Кроме того, заявил российский президент, Россия требует, чтобы Запад перестал "накачивать сегодняшние киевские власти современными видами оружия": "Поэтому самый главный пункт - это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины, поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать".

Москва не может допустить возвращения Киевом ядерного статуса, о чем заявляют украинские власти. "Даже появление тактического ядерного вооружения на Украине для нас означает стратегическую угрозу", - заявил президент РФ.