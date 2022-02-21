Путин предложил Западу признать Крым, а Киеву - отказаться от НАТО обновлено 22:23
"Чтобы урегулировать ситуацию, демократические страны должны прежде всего признать решение жителей Крымского полуострова о "воссоединении с Россией", заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Кроме того, заявил российский президент, Россия требует, чтобы Запад перестал "накачивать сегодняшние киевские власти современными видами оружия": "Поэтому самый главный пункт - это известная степень демилитаризации сегодняшней Украины, поскольку это единственный объективно контролируемый фактор, который можно наблюдать и на который можно реагировать".
Москва не может допустить возвращения Киевом ядерного статуса, о чем заявляют украинские власти. "Даже появление тактического ядерного вооружения на Украине для нас означает стратегическую угрозу", - заявил президент РФ.
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Самым лучшим решением было бы, чтобы власти Украины сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета, заявил президент России Владимир Путин.
"Самым лучшим решением этого вопроса было бы, чтобы наши коллеги в западных странах не теряли, что называется лица, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО, по сути придерживались нейтралитета", - сказал Путин журналистам.