Генерал Юждель Карауз: «Российские войска начнут с ракетно-артиллерийского обстрела украинских укреплений»

По словам военного эксперта, сконцентрированные у украинской границы 120 тысяч военных и большое количество боевой техники вполне достаточны для ведения успешной войны с украинской армией.

Наиболее вероятно, что ВС России предпримут вначале на протяжение нескольких дней плотный ракетно-артиллерийский обстрел украинских укреплений на границе с признанными Россией сепаратистскими образованиями «ЛНР» и «ДНР».

Одновременно для ударов по военным объектам на более отдаленном расстоянии может быть задействована авиация и предприняты попытки уничтожить с воздуха украинскую технику, сконцентрированную у российско-украинской и белорусско-украинской границ. После чего со стороны Донбасса будут введены сухопутные силы РФ, а также предпринят отвлекающий маневр с вторжением со стороны Белоруссии.

Генерал Юджель Карауз не прогнозирует в случае конфликта захват Киева, поскольку, на его взгляд, это не отвечает политическим интересам Москвы, ибо может вызвать массированную реакцию мировой общественности и, в особенности, политического руководства Запада. Скорее всего, как это было во время войны с Грузией в августе 2008 года, российская армия не станет продвигаться вглубь Украины, ограничившись зачисткой военной инфраструктуры вокруг границ с «ДНР» и «ЛНР».