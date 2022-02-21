Генерал Юждель Карауз: «Российские войска начнут с ракетно-артиллерийского обстрела украинских укреплений»
Отставной бригадный генерал армии Турции Юджель Карауз рассказал haqqin.az о возможном сценарии вооруженного конфликта между Украиной и Россией.
По словам военного эксперта, сконцентрированные у украинской границы 120 тысяч военных и большое количество боевой техники вполне достаточны для ведения успешной войны с украинской армией.
Наиболее вероятно, что ВС России предпримут вначале на протяжение нескольких дней плотный ракетно-артиллерийский обстрел украинских укреплений на границе с признанными Россией сепаратистскими образованиями «ЛНР» и «ДНР».
Одновременно для ударов по военным объектам на более отдаленном расстоянии может быть задействована авиация и предприняты попытки уничтожить с воздуха украинскую технику, сконцентрированную у российско-украинской и белорусско-украинской границ. После чего со стороны Донбасса будут введены сухопутные силы РФ, а также предпринят отвлекающий маневр с вторжением со стороны Белоруссии.
Генерал Юджель Карауз не прогнозирует в случае конфликта захват Киева, поскольку, на его взгляд, это не отвечает политическим интересам Москвы, ибо может вызвать массированную реакцию мировой общественности и, в особенности, политического руководства Запада. Скорее всего, как это было во время войны с Грузией в августе 2008 года, российская армия не станет продвигаться вглубь Украины, ограничившись зачисткой военной инфраструктуры вокруг границ с «ДНР» и «ЛНР».
Какими могут быть ответные действия украинской армии?
Тактически ВС Украины выгодно наносить удары беспилотниками «Байрактар TB2» по позициям российской армии на местности со сложным рельефом. По мнению турецкого эксперта, именно так выглядит партизанская война, главной целью которой является нанесение ущерба живой силе и технике противника без необходимости вступать в плотное боестолкновение. При такой тактике главные козыри украинской армии – это городские бои, а также заманивание противника в лесистые места.
«Однозначно, могу сказать, что в войне с Россией один на один у Украины нет шансов отстоять страну, - подчеркнул Юджель Карауз. - Но если на стороне Киева выступят в любой форме страны НАТО, у российской военной кампании в Украине нет ни единого шанса на успех».
Эксперт считает, что в итоге открытого вооружённого столкновения между Москвой и Киевом удастся избежать, поскольку, по его мнению, в ходе предстоящей в ближайшие дни встречи президентов Путина и Байдена будет найден компромисс, после его угроза новой мировой войны будет окончательно устранена.