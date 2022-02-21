Накануне в Москве было подписано соглашение между МГИМО и Азербайджанской государственной академией физической культуры и спорта (АГАФКиС). Документ подписали ректор МГИМО Анатолий Торкунов и ректор АГАФКиС Фуад Гаджиев.

Данное соглашение предусматривает совместную реализацию научно-исследовательских, образовательных и консультационных проектов, научно-образовательных мероприятий, академических и студенческих обменов между МГИМО и АГАФКиС, а также сотрудничество по другим направлениям.

Также, 21 февраля 2022 года между двумя вузами был подписан договор о реализации магистерской программы «Спортивный менеджмент» в форме двойного диплома.

В соответствии с договором, МГИМО и АГАФКиС также привлекут своих партнеров - ведущие европейские вузы к реализации магистерской программы «Спортивный менеджмент». Студентам, успешно завершившим вышеуказанную образовательную программу, присваивается степень магистра МГИМО и АГАФКиС по специальности «Спортивный менеджмент».